МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил в ходе брифинга, что отключение России от SWIFT окажет существенное влияние на экономику Германии и этот шаг нужно тщательно подготовить. Немецкие консерваторы могут поддержать отключение России от SWIFT

Он отметил, что удивился, когда увидел сообщения СМИ, что только Германия выступила против.

Хебештрайт, отметил, что, по его мнению, Франция, Италия высказали возражения.

"Здесь два пункта. Первый: этот (принятый) санкционный пакет очень хорошо подготовлен, он должен быстро вступить в силу. Отключение от SWIFT нужно было бы тщательно подготовить, это оказало бы существенное влияние на транзакции в Германии, для немецких компаний, для бизнеса с Россией, а также для оплаты поставок газа", — сказал он.

Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины вводят против России жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.