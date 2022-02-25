События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 февраля
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-1%
|-0,7%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (январь)
|1,2%
|1,4%
|3:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (4кв2021)
|4%
|3%
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (январь)
|0,8%
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-4,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (февраль)
|0,8%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (февраль)
|11,2%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|6,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль)
|6,2%
|5,5%
|16:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (январь)
|-100,47 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь)
|3,3%
|16:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (4кв2021)
|1,4 млрд канад. долл
|4,8 млрд канад. долл
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (январь)
|-2,9%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (февраль)
|65,2
|62,5
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|8:00 мск (05:00 лнд)
|RUB
|VEON — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021
|15:00 мск (12:00 лнд)
|RUB
|VEON — телеконференция менеджмента
|RUB
|ММК — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 2021
|RUB
|Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021
|RUB
|РусАгро — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Газпром нефть — СД (положение о вознаграждении и компенсации расходов членов СД)
|RUB
|Ростелеком — СД (решение о прекращении участия ПАО в ООО Сеть Столица)
|RUB
|РусГидро — СД (утверждение бизнес-плана с инвестпрограммой на 2022-2026)
|RUB
|Татнефть — СД (о выполнении инвестпрограммы в 2021)
|RUB
|Группа ЛСР- День инвестора
https://1prime.ru/state_regulation/20220225/836177600.html