МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь) -1% -0,7%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (январь) 1,2% 1,4%
3:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (4кв2021) 4% 3%
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (январь) 0,8%  
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -4,4%  
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (февраль) 0,8%  
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (февраль) 11,2%  
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 6,1%  
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль) 6,2% 5,5%
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (январь) -100,47 млрд долл  
16:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь) 3,3%  
16:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (4кв2021) 1,4 млрд канад. долл 4,8 млрд канад. долл
16:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (январь) -2,9%  
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (февраль) 65,2 62,5

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
8:00 мск (05:00 лнд) RUB VEON — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021    
15:00 мск (12:00 лнд) RUB VEON — телеконференция менеджмента    
  RUB ММК — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021    
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 2021    
  RUB Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021    
  RUB РусАгро — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Газпром нефть — СД (положение о вознаграждении и компенсации расходов членов СД)    
  RUB Ростелеком — СД (решение о прекращении участия ПАО в ООО Сеть Столица)    
  RUB РусГидро — СД (утверждение бизнес-плана с инвестпрограммой на 2022-2026)    
  RUB Татнефть — СД (о выполнении инвестпрограммы в 2021)    
  RUB Группа ЛСР- День инвестора    