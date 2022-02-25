МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Доходы населения в США в январе выросли менее чем на 0,1% по сравнению с декабрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли. Экономист рассказал, какую "бомбу" под доллар заложили США

В то же время потребительские расходы в указанном периоде увеличились на 2,1% в месячном выражении.

Кроме того, оценка роста доходов за декабрь была пересмотрена до 0,4% с 0,3%, а оценка сокращения расходов — до 0,8% с 0,6%.

Располагаемые доходы населения в США в январе выросли на 0,1% по сравнению с декабрем, но реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, снизились на 0,5%.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.