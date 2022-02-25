МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ШВЕЙЦАРИЯ ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С 363 ФИЗИЧЕСКИМИ И 4 ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИЗ САНКЦИОННОГО СПИСКА ЕС — ВЛАСТИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220225/836178019.html
Санкции против РФ
В ЕС сообщили о подготовке "самых жестких" санкций против России
Личный кошелек
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Торги
Рубль растет, приходя в себя после обвала четверга
Ситуация на биржах
Мосбиржа не будет проводить утренние торги на рынке акций 28 февраля
Северный поток-2
В Бундестаге оценили сроки запуска "Северного потока-2"
Банки
Сбер, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" координируют свою деятельность
Нефть
Цены на нефть продолжают замедляться днем в пятницу
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ШВЕЙЦАРИЯ ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С 363 ФИЗИЧЕСКИМИ И 4 ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИЗ САНКЦИОННОГО СПИСКА ЕС — ВЛАСТИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220225/836178019.html
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