МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила на полях СМИД ЕС в Брюсселе внесение в санкционные списки Евросоюза главы МИД России Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина. ЕС подготовит новые санкции против финансовых институтов России

Она отметила, что ЕС вносит в списки не только олигархов, поэтому в них вошли многочисленные чиновники, которые подготовили спецоперацию на Украине, а также президент Владимир Путин и министра иностранных дел РФ Лавров.

"Они несут ответственность за то, что безвинные люди в Украине умирают, они несут ответственность за то, что международная система попирается ногами, и мы, европейцы, не принимаем этого", — сказала она.

Глава МИД Чехии Ян Липавский также заявил, что главы МИД стран ЕС на своем заседании в пятницу обсудят новый пакет мер в отношении России, в том числе, отдельных представителей ее руководства.

По его словам, Чехия горячо одобряет уже принятые санкционные меры в отношении РФ и отдельных ее представителей в связи с нынешними событиями на Украине.

"Мы считаем, что эти меры необходимо дополнить, еще более их ужесточить", — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли включены в новый санкционный список президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров, Липавский сказал, что "это в дискуссии".

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