МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Важно минимизировать влияние санкций на экономику РФ, заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации. В Минфине заявили об отсутствии рисков финансовой устойчивости в России

"У России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции, важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, ну и, значит, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в том числе и в рамках достижения национальных целей развития, поставленных президентом", — заявил Мишустин.

"Первым на резкие политические заявления разного рода, конечно, реагирует финансовый рынок. И сейчас важно внимательно следить за ситуацией на этом рынке, чтобы профильные частные и государственные институты продолжали работать в прежнем темпе и предоставляли нашим гражданам, организациям все необходимые в этой сфере услуги", — также сказал Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации.

"У России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции. Важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, и значит, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в числе в рамках достижения национальных целей развития, поставленных президентом", — сказал Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".

Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.