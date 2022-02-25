МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прекращает процесс присоединения России к организации, говорится в заявлении организации. Боррель: отключение России от SWIFT не входит в пакет санкций

"Совет (ОЭСР — ред.) решил официально прекратить процесс присоединения России, который был отложен в 2014 году", — сообщается в заявлении.

ОЭСР подчеркнула, что решила закрыть офис организации в Москве и перестать приглашать Россию на встречи на уровне министров.

ОЭСР также сообщила, что попросила Комитет по внешним связям прекратить участие России в других комитетах организации.

Совет ОЭСР также попросил генерального секретаря организации принять меры для остановки всех проектов, финансируемых путем добровольных пожертвований РФ.

В заявлении организации отмечается, что вопросы сотрудничества ОЭСР с РФ и допмер поддержки Украины будут рассмотрены в течение следующих дней и недель.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.