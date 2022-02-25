МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глав МИД РФ Сергей Лавров, против которых Лондон ввёл санкции, не имеют счетов за рубежом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу МИД Великобритании сообщил, что Лондон ввел санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, которые подразумевают заморозку активов, однако в санкционном документе не говорится, о каких именно активах идет речь и есть ли они.
"Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?", — написала Захарова в своём Telegram-канале.