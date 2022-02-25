МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глав МИД РФ Сергей Лавров, против которых Лондон ввёл санкции, не имеют счетов за рубежом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. США не намерены вводить санкции против нефтяного сектора России

В пятницу МИД Великобритании сообщил, что Лондон ввел санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, которые подразумевают заморозку активов, однако в санкционном документе не говорится, о каких именно активах идет речь и есть ли они.

"Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?", — написала Захарова в своём Telegram-канале.