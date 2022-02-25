БРЮССЕЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. Ждать третьего пакета санкций Евросоюза против России из-за спецоперации по демилитаризации Украины в ближайшие дни не стоит, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции. США не намерены вводить санкции против нефтяного сектора России

"По третьему пакету. Мы сказали, что все на столе. Мы активно работали, чтобы ввести в действие этот (нынешний — ред.) пакет, и сейчас нам нужно сконцентрировать свои усилия на его имплементации, что не так просто… Однако не ждите третьего пакета в ближайшие дни или часы, потому что такой идеи нет. Идея такова: если будет необходимо сделать больше и у нас есть консенсус о дополнительных мерах, они могут быть приняты", — сказал он.