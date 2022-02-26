МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Власти Украины запросили срочной поддержки Международного валютного фонда, заявила глава организации Кристалина Георгиева. Глава Всемирного банка высказался о последствиях событий на Украине

"Власти (Украины) запросили срочного финансирования МВФ", — говорится в заявлении Георгиевой, опубликованном на сайте фонда.

Со своей стороны глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что нынешние "разрушительные события" на Украине будут иметь "далеко идущие экономические и социальные последствия". По его словам, Всемирный банк и МВФ координируют действия для оценки происходящего.