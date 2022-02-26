МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Канада введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в связи с событиями на Украине, объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Канада вводит дополнительные санкции против Белоруссии

"Канада объявляет наш третий набор суровых скоординированных санкций. Во-первых, мы введем санкции против президента Путина и других архитекторов этой варварской войны", — заявил он в телеобращении.

При этом Трюдо признал, что санкции против Путина имеют символическое значение — собственности в Канаде у него, скорее всего, нет.

"У него немногое, если вообще что-то есть из личной собственности в Канаде", — сказал Трюдо журналистам.

Также он заявил, что Канада поддерживает отключение России от системы SWIFT.

"Я подтверждаю поддержку Канадой отключения России от системы платежей SWIFT – критической части глобальной банковской системы", — сказал он в телеобращении.

Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам президент заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны России подчеркнуло, что российские Вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В ведомстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.