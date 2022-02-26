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Канада вводит дополнительные санкции против Белоруссии
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Канада вводит дополнительные санкции против Белоруссии, они затронут 57 физических лиц, объявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. ПРАЙМ, 26.02.2022
макроэкономика, экономика, новости, санкции, канада, белоруссия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Канада вводит дополнительные санкции против Белоруссии, они затронут 57 физических лиц, объявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.