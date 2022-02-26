МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Минфин США ввел санкции в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине, говорится в опубликованном заявлении ведомства. Евросоюз ввел санкции против оборонных структур России и предприятий ВПК

"Сегодня США в координации с нашими союзниками и партнерами продолжили оказывать мощный ответ на неоправданное, неспровоцированное и преднамеренное вторжение России на Украину посредством введения санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова", — говорится в тексте.

В минфине заявили, что в совокупности указанные меры, а также уже принятые рестрикции против Москвы "повлекут за собой беспрецедентные дипломатические и экономические издержки для России и еще больше изолируют ее от мировой финансовой системы и международного сообщества".

"Министерство финансов крайне редко вводит санкции против глав государств, и президента Путина присоединили к очень ограниченной группы, которая включает таких деспотов, как Ким Чен Ын, Александр Лукашенко и Башар Асад", — указывается в заявлении.

Санкции в отношении Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.