МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Евросоюз запретил поставки товаров в Россию для использования в авиационной или космической промышленности, сообщается в документе, который опубликован в Официальном журнале ЕС. ЕС запрещает поставки в Россию товаров и технологий для нефтепереработки

"Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать, напрямую или косвенно, товары и технологию, подходящие для использования в авиационной или космической промышленности… любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России", — говорится в тексте.

Речь идёт о товарах и технологиях с происхождением в Евросоюзе, так и вне его.

"Союз должен предпринять необходимые меры, чтобы определить соответствующие предметы, которые будут охвачены этой статьей", — также говорится в документе.

Данное решение, как и весь пакет существующих более семи лет экономических санкций Евросоюза в отношении России, к которым оно было добавлено, действует до 31 июля 2022 с возможностью корректировки.

Эти экономические санкции ранее регулярно продлевались.

Евросоюз также запрещает "предоставлять государственное финансирование или финансовую поддержку для торговли с или инвестиций в Россию".

Это не относится к обязательствам, которые сделаны до 26 февраля 2022 года. Эти меры не касаются финансирования или помощи на общую сумму до 10 миллионов евро на один проект предприятиям малого и среднего бизнеса, созданным Евросоюзом, а также выделения финансирования и поддержки для торговли в области питания, для сельского хозяйства, медицинских или гуманитарных целей.