МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+", говорится в сообщении агентства. Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины

"Мы понизили наш долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "BBB-" до "BB+" и наш долгосрочный рейтинг в национальной валюте с "BBB" до "BBB-", — отмечается в тексте релиза.

Рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.