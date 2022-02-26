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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220226/836182438.html
Агентство S&P понизило рейтинг России
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+", говорится в... ПРАЙМ, 26.02.2022
макроэкономика, экономика, новости, s&p, россия, рейтинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+", говорится в сообщении агентства.
"Мы понизили наш долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "BBB-" до "BB+" и наш долгосрочный рейтинг в национальной валюте с "BBB" до "BBB-", — отмечается в тексте релиза.
Рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.