МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что санкции против руководства России носят условный и коммерческий характер. В Совфеде прокомментировали санкции Запада в отношении руководства России

По его мнению, на сегодняшний день все санкции выглядят как слабость со стороны США и альянса НАТО, так как они были не в силах договориться с Владимиром Зеленским, "они же его подталкивали к тому, чтобы минские соглашения (по Донбассу) не выполнялись, напичкивали оружием".

Чепа считает, что "санкции были и будут". Он выразил уверенность, что Запад нашел бы любые причины для введения рестрикций в отношении России.

"Вопрос санкций и вопрос мирного урегулирования — это разные вещи. Эти санкции носят коммерческий характер, на который "одевается" политическая одежка", — пояснил он.

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, Лондон ранее ввел санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов.