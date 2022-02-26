ПАРИЖ, 26 фев — ПРАЙМ. Посольство РФ во Франции подтвердило, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику

Ранее СМИ сообщили о задержании российского судна в проливе Ла-Манш.

"В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, в котором он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш", — рассказали в посольстве.

Там отметили, что консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу.

"О результатах будет сообщено дополнительно", — добавили в дипмиссии.

Перехваченное судно перевозило автомобили в Санкт-Петербург, сейчас оно перенаправлено в коммуну Булонь-сюр-Мер, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Морскую префектуру.

Как сообщается, речь идет о коммерческом судне. Оно было перехвачено таможней в ночь с пятницы на субботу. Предположительно, оно принадлежало российской компании, против которой ЕС ввел санкции. По словам представителя морской префектуры Вероник Маньен, судно "подозревается в связи с российскими интересами, против которых введены санкции". Его перенаправили в коммуну Булонь-сюр-Мер, расположенную в департаменте Па-де-Кале.

По данным морской префектуры, перехваченное в проливе Ла-Манш российское судно имело разрешение на плавание во французских водах, сообщает радиостанция France bleu.

По информации радиостанции, судно носит название Baltic Leader.

ВЛАСТИ ФРАНЦИИ ИНТЕРЕСОВАЛИ ДОКУМЕНТЫ ЗАДЕРЖАННОГО СУДНА РФ — СОБСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ, ЯКОБЫ НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД САНКЦИЯМИ США — ПОСОЛЬСТВО РФ РИА НОВОСТИ

ПОСОЛЬСТВО РФ СООБЩИЛО РИА НОВОСТИ, ЧТО НАПРАВИТ НОТУ ПРОТЕСТА В МИД ФРАНЦИИ И ПРЕДПРИМЕТ МЕРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МОРЯКОВ ЗАДЕРЖАННОГО В ЛА-МАНШЕ СУДНА

Новость дополняется