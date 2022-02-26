БЕРЛИН, 26 фев — ПРАЙМ. Возможное отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT негативно бы сказалось на гуманитарных темах и частных лицах, рестрикции должны быть точечными, сказал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс. В ФРГ не ждут прекращения поставок газа из России

Восточный комитет объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

"Я бы сказал, чем более целенаправленны (санкции — ред), тем лучше… (Отключение от) SWIFT не введено не потому что… это сильно затрагивает немецкую экономику, а потому,что это такая "ковровая бомбардировка", которая затронет многих частных лиц и гуманитарные темы. Тяжело различить, по чему будет нанесен удар. Поэтому я сказал — точечные санкции всегда лучше", — заявил Хармс в прямом эфире радиостанции DLF.

Ранее СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны сообщили, что решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней.