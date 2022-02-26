РИМ, 26 фев — ПРАЙМ. Лидер входящей в коалиционное правительство Италии партии "Лига" Маттео Салвини призвал после встречи с украинским консулом в Милане тщательно обдумать вопрос о введении новых санкций против России, в том числе относительно отключения России от системы международных банковских переводов SWIFT. Об этом сообщило информагентство Аskanews. Италия поддержит санкции Евросоюза по SWIFT против России

Он отметил, что для чтобы остановить войну, надо использовать все необходимые средства. При этом он призвал "тщательно оценивать" все ограничительные меры, чтобы они не наносили серьезного ущерба самой Италии, и в частности не привели страну к блэкауту.

Он пояснил, что "одно дело — заблокировать активы олигархов, политиков и поджигателей войны, другое — заблокировать возможность осуществления банковских платежей, зная, что через несколько недель Италия может остаться без газа, во мраке и холоде".

При этом Салвини подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу относится к компетенции премьер-министра Италии Марио Драги, которого "Лига" поддерживает.