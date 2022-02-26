АНКАРА, 26 фев — ПРАЙМ. Турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, заявили РИА Новости в управлении береговой безопасности Стамбула, отметив, что им не поступало соответствующее решение. Аналитик оценил возможный ущерб от санкций против Центробанка

Владимир Зеленский опубликовал в субботу заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет. Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.

"Проливы открыты. Такое решение нам не поступало", — сказал представитель управления.

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.