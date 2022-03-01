МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России (ПФР) в полном объеме разместил 6,5 миллиарда рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком на 54 дня, сообщается на сайте ПФР.

Фонд во вторник проводил на Московской бирже отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений в банковские депозиты. В результате аукциона была удовлетворена заявка одной из шести кредитных организаций. Средства пенсионных накоплений размещены в депозиты по ставке 20% годовых.

ПФР инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до момента их передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в разрешенные законодательством активы, включая депозиты в банках.

Аукционы проводятся в соответствии с постановлением правительства РФ и приказами министерства финансов. Эти же нормативные документы регламентируют порядок и критерии отбора банков, которые могут участвовать в отборе заявок на размещение депозитов.