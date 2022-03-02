МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены, с 4 марта в простой уходит завод Toyota в Санкт-Петербурге из-за проблем с поставками комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостанавливает свою работу с 04 марта 2022 года. На текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе", — отметили в "Тойота Мотор".

При этом в компании подчеркнули, что поставки автомобилей будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок.

Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге открыт в 2007 году, на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность — 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в РФ выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.