МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Задача новых санкций стран Европы против российской ракетно-космической отрасли — обрушить ее, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу RT.

"Роскосмос" воспринимает эти санкции как объявленную против него войну и будет отвечать так же — крайне жестко, отметил он.

В беседе с телеканалом Рогозин напомнил о санкциях, которые против отрасли вводили США начиная с 2014 года.

"Сейчас мы столкнулись с тем, что европейцы повторили эти санкции. Очевидно совершенно, что их задача — обрушить российскую ракетно-космическую отрасль", — пояснил он.

"Мы это воспринимаем как войну, объявленную против нас. Соответственно, будем отвечать точно так же, крайне жестко, поскольку международная кооперация в космосе не допускает такого рода действий, и есть вещи, которые безусловно должны быть либо технически резервированы партнерами, либо просто осуществляются вместе, как, например, управление Международной космической станцией", — отметил Рогозин.