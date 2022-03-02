США ВВОДЯТ ПОЛНЫЕ БЛОКИРУЮЩИЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННОГО СЕКТОРА — БЕЛЫЙ ДОМ
https://1prime.ru/state_regulation/20220302/836242587.html
Дивиденды
Пугают дефолтом: что значит запрет на выплату дивидендов за рубеж
Ситуация на биржах
Доллар и евро обновили исторические максимумы
Торги
Котировки российских компаний снова валятся на бирже Лондона
Нефть
Новак заявил о восстановлении мирового рынка нефти
Глобальный энергокризис
Газ в Европе впервые в истории стоит дороже $2226 за тысячу кубов
Сделка ОПЕК+
ОПЕК+ сохранил параметры сделки на апрель
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Финал близок: какая судьба уготована "Северному потоку-2"
Личный кошелек
Эксперт назвал выгодную альтернативу доллару
Повышение цен в России
Росстат отметил сильное подорожание электроники
Санкции против РФ
Песков рассказал, как Россия ответит на санкции Запада
США ВВОДЯТ ПОЛНЫЕ БЛОКИРУЮЩИЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННОГО СЕКТОРА — БЕЛЫЙ ДОМ
https://1prime.ru/state_regulation/20220302/836242587.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.