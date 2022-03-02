БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар — ПРАЙМ. Реализация российско-эквадорских проектов, возможно, затормозится из-за позиции властей латиноамериканской страны по Украине, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.

Ранее президент Эквадора Гильермо Лассо осудил решение России начать специальную военную операцию, назвав это нарушением принципов Устава ООН и принципов мирного урегулирования споров.

"После такой позиции можно предполагать, что все затормозится и отложится", — сказал посол.

Вместе с тем Спринчан подчеркнул, что будет добиваться новой встречи с главой МИД, чтобы обсудить с ним вопросы двустороннего сотрудничества.

В последнее время Россия рассматривала возможность запуска в Эквадоре ГЭС в рамках проекта "Тоачи Пилатон", для которого поставляла оборудование, обсуждала возможность строительства железных дорог, центра для производства вакцин, готовилось межправительственное соглашение по использованию атома в мирных целях.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.