МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Россия обладает достаточным запасом лекарств, в том числе жизненно необходимых, сообщает пресс-служба Минпромторга по итогам встречи главы ведомства Дениса Мантурова и главы Минздрава Михаила Мурашко с представителями фармацевтической отрасли.

"В рамках совещания участники обсудили ситуацию в фарминдустрии и возможные меры поддержки отрасли в текущих условиях. На встрече отметили, что на данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе по номенклатуре ЖНВЛП: по словам участников, во многом этому поспособствовал "антиковидный" опыт фармацевтической отрасли", — говорится в сообщении.

Зарубежные фармацевтические компании, планирующие продолжать работу в России, получат больше преференций при расширении локального производства, Россия готова продолжать с ними конструктивное взаимодействие, заявил Мантуров.

"Россия готова продолжать конструктивное взаимодействие с теми иностранными компаниями, которые не планируют ограничивать свою работу, для них, в частности, продолжает действовать правило "больше уровень локализации производства внутри страны — больше преференций", — сказал он.