БРЮССЕЛЬ, 2 мар — ПРАЙМ. Министры экономики стран Евросоюза считают санкции ЕС в отношении России "высокоэффективными", сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции.

"Мы все признали высокую эффективность европейских санкций, которые привели к значительным перебоям в российской финансовой системе", — заявил он после совета министров экономики и финансов стран Союза.