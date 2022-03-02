ВАШИНГТОН, 2 мар — ПРАЙМ. США в координации с союзниками вводят новые экономические санкции в отношении России и Белоруссии из-за событий на Украине, в том числе "полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий", говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня США в координации с союзниками и партнерами вводят дополнительные экономические санкции против России и Белоруссии в ответ на жестокое вторжение президента (РФ Владимира – ред.) Путина на Украину. США примут меры, чтобы привлечь к ответственности Белоруссию за то, что она позволила Путину вторгнуться на Украину, а также ослабить оборонный сектор России и ее военную мощь на долгие годы", — следует из заявления американской администрации.

Ограничения, как отмечается, включают в том числе "полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий". "Госдепартамент введет широкомасштабные санкции, нацеленные против оборонного сектора России, чтобы еще сильнее ограничить военную машину Путина. Это повлечет за собой значительные расходы для российских компаний, занимающихся разработкой и производства оружия", — указали в Белом доме.

Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.

Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.