МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. МЕДИНСКИЙ НЕ ИСКЛЮЧИЛ, ЧТО ПЕРЕГОВОРЫ С УКРАИНОЙ НАЧНУТСЯ, КАК И ПЛАНИРОВАЛОСЬ, В 15.00
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220303/836251885.html
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Фьючерсы на газ в Европе перешли в минус и уже ниже $1900 за тысячу кубов
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Трейдер рассказал о достижении долларом текущей верхней планки
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. МЕДИНСКИЙ НЕ ИСКЛЮЧИЛ, ЧТО ПЕРЕГОВОРЫ С УКРАИНОЙ НАЧНУТСЯ, КАК И ПЛАНИРОВАЛОСЬ, В 15.00
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220303/836251885.html
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