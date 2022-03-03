2022-03-03T12:49:30+03:00

2022-03-03T12:49:30+03:00

2022-03-03T12:49:30+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220303/836251885.html

Мединский рассказал о времени начала переговоров России и Украины

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. МЕДИНСКИЙ НЕ ИСКЛЮЧИЛ, ЧТО ПЕРЕГОВОРЫ С УКРАИНОЙ НАЧНУТСЯ, КАК И ПЛАНИРОВАЛОСЬ, В 15.00 Новость дополняется ПРАЙМ, 03.03.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60