МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не рассматривается предложение о возможной национализации имущества западных кампаний в качестве ответа на санкции против России, все решения принимаются в оперативном штабе правительства. В МИД России рассказали о последствиях западных санкций

Он пояснил что ему не известно об этом ничего, в Кремле национализация имущества иностранных компаний не рассматривается.

"Все вопросы, связанные с санкциями, минимизацией ущерба от этих санкций, они все рассматриваются и принимаются решения в оперативном штабе правительства, которым руководит Мишустин (Михаил, премьер РФ)", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не рассматривается ли Кремлем в качестве ответа на санкции Запада предложение об аресте и национализации имущества иностранных компаний в России.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях, на фоне новых санкций против Москвы.