МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в январе снизилась до 6,8% с показателя декабря в 7%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне декабря в 7%.

При этом в ЕС в январе безработица опустилась до 6,2% с декабрьских 6,3%.

В январе 2021 года безработица в еврозоне составляла 8,3%, а в ЕС — 7,5%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в январе 2022 года составило 13,346 миллиона человек, из них в зоне евро — 11,225 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам января была зафиксирована в Чехии (2,2%), Польше (2,8%), Мальте (3,1%) и Германии (3,1%). Самый высокий уровень наблюдался в Греции (13,3%) и Испании (12,7%).