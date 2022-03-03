ПАРИЖ, 3 мар — ПРАЙМ. Франция собирается ужесточить санкции против РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

"Мы еще должны оценить те (санкции), которые мы уже ввели, и мы собираемся их дополнить", — сказали в Елисейском дворце после телефонного разговора президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

Собеседник в Елисейском дворце отметил, что Путин во время разговора с Макроном не обсуждал санкции "и при этом он не упоминал о каких-либо ответных мерах". "Мы ожидаем ответных мер", — добавил он.

В четверг состоялся новый телефонный разговор Макрона и Путина, он продлился полтора часа. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин заявил Макрону, что задачи специальной военной операции РФ будут в любом случае выполнены, РФ продолжит бескомпромиссную борьбу с боевиками нацформирований. При этом российский лидер подчеркнул, что ВС РФ делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, призвал Макрона подключиться к усилиям по безопасной эвакуации иностранцев с Украины, а также дал "аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева".

Как сообщило ранее агентство Франс Пресс, президент Франции после телефонного разговора с российским президентом полагает, что на Украине "худшее еще впереди".

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.