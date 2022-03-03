МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг дочерней кредитной организации Сбербанка — Sberbank Europe AG до дефолта "D" с "ВВВ-" и отозвало его, говорится в релизе компании.

Рейтинг жизнеспособности (VR) был понижен до "f" с "bb-".

"Рейтинговые действия последовали за оценкой Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Единого совета по разрешению споров (SRB), которые в понедельник, 28 февраля, определили, что Sberbank Europe и его дочерние компании… могут оказаться неспособными работать из-за значительного ухудшения ликвидности", — пишет агентство.

В то же время Fitch уточняет, что отозвало рейтинги банка, так как он находится под надзором регуляторов. Соответственно, агентство больше не будет предоставлять рейтинги и аналитику.

Sberbank Europe представлен на нескольких рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Венгрии, Словении и Германии. Согласно информации на сайте банка, в Европе у него было 187 офисов и он обслуживал 715 тысяч клиентов.

Управление надзора за финансовыми рынками Австрии ранее сообщило о запрете коммерческой деятельности европейской "дочки" Сбербанка Sberbank Europe AG по указанию Европейского центрального банка. Отмечалось, что банку запрещено проводить платежи и другие операции.