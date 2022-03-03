БЕЛГРАД, 3 мар — ПРАЙМ. Правительство Сербии временно ограничило цены на импортный или произведенный в стране газ, сообщила пресс-служба правительства.

Директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил в среду, что власти Сербии рассчитывают подписать с "Газпромом" 10-летний договор и с 1 июня получать газ из России по благоприятной цене, а до того времени продолжить получать его по 270 долларов за 1000 кубометров.

"Кабмин на сегодняшнем заседании принял решение о временном ограничении цены газа и возмещении разницы в цене природного импортного газа или произведенного в Сербии в случае перебоев на рынке", — говорится в сообщении. Цены и сроки действия ограничений не уточняются.

Отмечается, что решение принято из-за "глобальных сбоев на рынке природного газа и резкого роста цены топлива во всей Европе" с целью обеспечения хозяйства и граждан страны.