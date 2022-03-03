МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Правительство Австралии дало указание крупным компаниям страны прекратить все финансовые связи с Россией в ответ на ее действия на Украине.

Как отмечается в совместном заявлении казначея Джоша Фрайденберга и министра пенсий Джейн Хьюм, правительство Австралии "сильно надеется, что австралийские фонды пенсионного страхования пересмотрят свои инвестиционные портфели и примут меры для отказа от российских активов".

"Действия австралийских фондов пенсионного страхования по отказу от российских активов внесут вклад в ряд санкций, введенных правительством для оказания давления на Россию синхронно с нашими международными партнерами", — говорится в заявлении.

Как передало агентство NCA, ранее на этой неделе компания Fortescue объявила о прекращении проектов "зеленого водорода" с Россией.

Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.