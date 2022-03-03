МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что обсудит в четверг со своей администрацией санкции против "российских олигархов". США показали проект лишения РФ наибольшего благоприятствования в торговле

"Сегодня днем (местное время — ред.) в Белом доме я встречусь с членами кабинета. Мы обсудим дополнительные санкции против российских олигархов", — написал Байден в Twitter.

Он отметил, что на встрече будут обсуждаться также планы по снижению расходов для американцев.

Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.