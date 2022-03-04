МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в январе выросла до 2,8% с 2,7% в декабре, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Безработица в еврозоне в январе неожиданно снизилась

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне декабря.

Число безработных в стране в январе составило 1,85 миллиона человек, что на 140 тысяч (на 7%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 42,26 миллиона человек, увеличившись на 80 тысяч человек (на 0,2%) в годовом выражении.