БРЮССЕЛЬ, 4 мар — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз "изучает все меры" против РФ. Эксперт рассказал, как исключение Сеула из санкций США повлияет на рынок

По его словам, "некоторые меры, которые никто не ожидал, были, тем не менее, приняты".

"Мы уже приняли беспрецедентные финансовые, политические и экономические санкции, которые нанесут сильный урон российской экономике. Мы поддерживаем право Украины на оборону", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о поставках российских энергоресурсов.

В пятницу в Брюсселе пройдут заседание глав МИД стран НАТО, а затем встреча министров иностранных дел государств ЕС.

Боррель также заявил, что для него важно сохранить единство государств-членов ЕС по вопросу санкций, так как они нанесут сильный урон экономике России, особенно санкции, касающиеся Центробанка. Боррель отметил и необходимость "сохранения единства в вопросе поставок оружия Украине".