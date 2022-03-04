МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Губернатор Амурской области Василий Орлов в пятницу провёл заседание оперативного штаба по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

"Работа ведётся достаточно интенсивно. Мы работаем для максимально быстрого принятия решений о поддержке экономики и стабильном функционировании всех систем жизнеобеспечения региона, для недопущения дестабилизации экономики и роста социальной напряженности", — заявил он. Правительство поддержит пострадавшие от санкций отрасли

Главной задачей для местных властей губернатор назвал сохранение объемов в сфере строительства, дорожной отрасли, сельского хозяйства. Все начатые объекты должны быть завершены. Важно не допустить резкого повышения цен на продукты и товары и сбоев в работе предприятий. Также необходимо обеспечить своевременную оплату труда работников. По каждому из направлений будут созданы рабочие группы.

Заседания оперативного штаба в регионе будут проходить еженедельно.

На федеральном уровне принято решение о том, что регионы наделяются дополнительными полномочиями в части управления бюджетами. "Регионы должны в первую очередь увеличить внутреннее производство, таким образом дать людям одновременно и товары, и рабочие места. Для этого поддержать производство в том числе и мелкое налоговыми льготами. Во-вторых, необходимо увеличить межрегиональную кооперацию, и заместить кооперацию международную", прокомментировал агентству "Прайм" научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Кроме этого, важно напрямую оказать финансовую поддержку незащищенным слоям населения: многодетным, пенсионерам, одиноким матерям. Это не только будет решением социальных проблем, но и повысит покупательную способность население, что позволит сохранить производство, считает эксперт.

Поскольку лишних денег у регионов нет, то речь может идти не о эффективных мерах поддержки, а о возможных. А это, прежде всего, прямая поддержка слабым и налоговые льготы производителям, заключил он.