События в сфере макроэкономики и бизнеса 5-9 марта
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые с субботы по среду, 5-9 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|7 мар
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (февраль)
|20,9%
|15,0%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (февраль)
|19,5%
|16,5%
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (февраль)
|94,46 млрд юаней
|99,5 млрд юаней
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (февраль)
|0,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (февраль)
|9,7%
|10:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (январь)
|2,8%
|0,9%
|13:30
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-5,5%
|1,8%
|8 мар
|2:30
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|0,79 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (январь)
|-0,371 трлн йен
|0,074 трлн йен
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г)
|8,1%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (февраль)
|3
|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-0,3%
|0,5%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2021)
|4,6%
|4,6%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|0,3%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (январь)
|-80,7 млрд долл
|-82 млрд долл
|16:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (январь)
|-0,14 млрд канад. долл
|2,5 млрд канад. долл
|9 мар
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-6,1 млн барр
|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (март)
|-1,3%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (4кв2021)
|5,4%
|-3,1%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|1,3%
|-0,8%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,4%
|0,5%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|0,9%
|1%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (февраль)
|9,1%
|9,5%
|9:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2021)
|0,5%
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (январь)
|10,925 млн барр
|10,3 млн барр
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-2,597 млн барр
|21:01
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,904%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|5 мар
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за февраль 2022
|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 2021
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021
|RUB
|Газпром нефть — СД (кандидаты для избрания в СД ПАО, вопросы в повестку дня ГОСА)
|RUB
|Интер РАО — СД (кандидаты для избрания в СД ПАО, вопросы в повестку дня ГОСА)
|RUB
|Энел Россия — СД (кандидаты для избрания в СД ПАО, консолидированные бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ПАО и его дочерних организаций)
|9 мар
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|1%
|1,1% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|8,7%
|8,8% (прогноз)
|RUB
|Акрон — закрытие реестра для выплаты див-дов (25.02.2022, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет)
|30 — див-д 2020
|30 (1П2021) + 720 (9м2021) + 240 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2021
https://1prime.ru/state_regulation/20220304/836267601.html