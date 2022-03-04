Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

5 мар

RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за февраль 2022

RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 2021

RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021

RUB Газпром нефть — СД (кандидаты для избрания в СД ПАО, вопросы в повестку дня ГОСА)

RUB Интер РАО — СД (кандидаты для избрания в СД ПАО, вопросы в повестку дня ГОСА)

RUB Энел Россия — СД (кандидаты для избрания в СД ПАО, консолидированные бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ПАО и его дочерних организаций)

9 мар

19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 1% 1,1% (прогноз)

19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 8,7% 8,8% (прогноз)