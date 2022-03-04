МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Швейцария присоединяется к санкциям Евросоюза против России из-за операции по демилитаризации Украины, в частности, запрещает связанные с активами Центробанка РФ операции, говорится в заявлении правительства страны, опубликованном в пятницу. Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами в России на фоне санкций

"Четвертого марта Федеральный совет (правительство — ред.) одобрил полный пересмотр постановления о мерах, связанных с ситуацией на Украине, тем самым приняв дополнительные пакеты санкций Европейского союза против России. Недавно принятые меры касаются, в частности, определенных товаров и финансовых услуг. Санкционный список Швейцарии был соответствующим образом расширен", — говорится в заявлении.

Как отмечается, предоставление государственного финансирования или финансовой помощи для торговли с Россией или инвестиций в нее запрещено.

"Операции с Центральным банком России также больше не разрешены. Кроме того, Федеральный совет принял решение ввести санкции в финансовом секторе, которые ЕС принял 1 марта, с теми же исключениями. В частности, это касается SWIFT, международной системы обмена сообщениями для финансовых транзакций", — добавили в правительстве.

Ранее Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.

Меры вступают в силу 4 марта в 20.00 по мск.