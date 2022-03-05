МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Рабочую группу "Экспортный десант" создали в правительстве Иркутской области для помощи в поиске предприятиям-экспортерам новых партнеров на внешних рынках, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Кабмин продлил поддержку бизнеса, реализующего подакцизную продукцию

В Иркутской области продолжают усиливать меры поддержки бизнеса. Прошедший год регион завершил с положительной динамикой показателей экспорта, прирост к уровню 2020 года составил более 46%. Всего из Иркутской области товары экспортируются в 97 стран мира, 25 из них ввели санкции, на долю экспорта в эти страны приходится около 15%.

"В целях содействия в продвижении на зарубежные рынки ориентированным на экспорт предприятиям в регионе создана рабочая группа "Экспортный десант". Формат работы экспортной команды предусматривает ежемесячный выезд в муниципальные образования, посещение предприятий, встречи с малым бизнесом, анкетирование и аудит предприятий на предмет экспортного потенциала", — говорится в сообщении.

В 2022 году планируется посетить 21 муниципалитет. Задача рабочей группы, состоящей из представителей министерств, сотрудников налоговой инспекции, бизнес-объединений, выявить компании с высоким экспортным потенциалом в муниципалитетах Иркутской области, чтобы затем с помощью различных институтов развития бизнеса организовать поиск новых иностранных партнеров.

В Иркутской области также работает Центр поддержки экспорта и корпоративная программа повышения конкурентоспособности. Отбор организаций, которые могут в нее войти, проводит Минпромторг России. Затем предприятия получают доступ к льготному кредитованию под 4,5% годовых. Поддержка оказывается в виде компенсации недополученного дохода кредитным организациям. В 2020-2021 годах предприятиями Иркутской области было подано 35 заявок на участие в данной программе. Заключено 14 соглашений, в стадии подготовки еще семь.

Региональные торговые сети Приангарья рассмотрят возможность в ближайшие два месяца ограничить торговую наценку на товары, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание по вопросу ценовой ситуации на продовольственном рынке региона. Федеральными торговыми сетями в Приангарье введена минимизация наценок до 5% на продовольственные товары первой необходимости. Эта акция действует с 1 марта по 31 июля 2022 года.

"В ходе совещания была озвучена социальная инициатива по самоограничению торговой наценки в региональных торговых сетях на ближайшие два месяца", — говорится в сообщении.

В управлении ФАС по Иркутской области работает горячая линия для населения по ценовой ситуации.