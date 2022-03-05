МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что формат работы БРИКС в условиях санкций может претерпеть изменения. Посол России рассказал о развитии экономических связей с Бразилией

Он отметил, что пять стран с собственными идентичностью, большим экономическим и политическим весом соединились, чтобы достичь единых экономических и политических целей и тот формат активно работает сегодня под китайским председательством.

"Естественно, что, видимо, в новых условиях и формат будет работать в новых условиях", — заявил посол.

По его словам, текущий международный кризис открывает новые возможности для сотрудничества в рамках БРИКС, которые позволят укрепить взаимодействие стран там, где интересы совпадают.

Лабецкий указал на кратный рост контактов в рамках БРИКС, который произошел за 10 лет, а также активное инвестиционное сотрудничество по линии учрежденного 5 странами Нового банка развития. Он завил, что более 150 мероприятий по линии различных министерств, ведомств, компаний проходит за год.

"Хочу особо отметить, что на экономическом треке Новый банк развития (БРИКС — ред.) — это инструмент активного и работающего инвестиционного сотрудничества и взаимодействия, руководит которым сегодня представитель Бразилии", — сказал он.