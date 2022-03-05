Собянин о санкциях: ситуация нестандартная, но Москва справлялась с кризисами
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Столичный мэр Сергей Собянин, комментируя санкции, написал в своем блоге, что ситуация нестандартная, но Москва справлялась с кризисами прошлых лет и справится на этот раз.
По его словам, прошлый год город закончил с рекордным ростом промышленности и инвестиций. По итогам первых двух месяцев этого года имеется дальнейший рост деловой активности. Собянин считает, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами.
Также он отметил успешный опыт преодоления кризисов 2008-09, 2014-15 и 2020 годов.
"Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз", — написал Собянин в своем блоге.
Он отметил, что ситуация сейчас нестандартная, и она потребует выдержки, мужества и решительных действий.
Собянин также сообщил, что принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики столицы, первые задачи которой — организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан.
https://1prime.ru/state_regulation/20220305/836274201.html