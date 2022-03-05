МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Столичный мэр Сергей Собянин, комментируя санкции, написал в своем блоге, что ситуация нестандартная, но Москва справлялась с кризисами прошлых лет и справится на этот раз. Российский посол рассказал о работе БРИКС в новых условиях

По его словам, прошлый год город закончил с рекордным ростом промышленности и инвестиций. По итогам первых двух месяцев этого года имеется дальнейший рост деловой активности. Собянин считает, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами.

Также он отметил успешный опыт преодоления кризисов 2008-09, 2014-15 и 2020 годов.

"Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз", — написал Собянин в своем блоге.

Он отметил, что ситуация сейчас нестандартная, и она потребует выдержки, мужества и решительных действий.

Собянин также сообщил, что принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики столицы, первые задачи которой — организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан.