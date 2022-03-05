МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые с понедельника по среду, 7-9 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
7 мар        
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (февраль) 20,9% 15%
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (февраль) 19,5% 16,5%
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (февраль) 94,46 млрд юаней 99,5 млрд юаней
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (февраль) 0,3%  
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (февраль) 9,7%  
10:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (январь) 2,8% 0,9%
13:30 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -5,5% 1,8%
8 мар        
2:30 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 0,79 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (январь) -0,371 трлн йен 0,074 трлн йен
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) 8,1%  
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (февраль) 3  
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (январь) -0,3% 0,5%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2021) 4,6% 4,6%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2021) 0,3% 0,3%
16:30 USD США — Сальдо торгового баланса (январь) -80,7 млрд долл -82 млрд долл
16:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (январь) -0,14 млрд канад. долл 2,5 млрд канад. долл
9 мар        
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -6,1 млн барр  
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (март) -1,3%  
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (4кв2021) 5,4% -3,1%
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2021) 1,3% -0,8%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,4% 0,5%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 0,9% 1%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (февраль) 9,1% 9,5%
9:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2021) 0,5%  
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (январь) 10,925 млн барр 10,3 млн барр
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -2,597 млн барр  
21:01 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,904%  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9 мар        
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 1% 1,1% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 8,7% 8,8% (прогноз)
  RUB Акрон — закрытие реестра для выплаты див-дов (25.02.2022, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет) 30 — див-д 2020 30 (1П2021) + 720 (9м2021) + 240 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2021