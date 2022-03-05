ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, что особое положение и режим ЧС в России вводить не планируется. Владимир Путин сравнил санкции против России с объявлением войны

Он отметил, что особое положение вводится в ситуации крупномасштабных внутренних угроз, а режим чрезвычайной ситуации может быть задействован регионально или на территории всей страны в случае техногенных, природных катастроф.

"Но, слава богу, у нас нет сейчас такого. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, не планируем, нет такой необходимости сегодня", — сказал президент.