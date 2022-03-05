2022-03-05T16:28:04+03:00
2022-03-05T16:28:04+03:00
2022-03-05T16:28:04+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220305/836277832.html
Путин рассказал о планах по поддержке семей с детьми
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПУТИН: ЗАДАЧА — ВЫРАБОТАТЬ ЕДИНУЮ СТРОЙНУЮ СИСТЕМУ ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ МАМ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ДО 18 ЛЕТ, МЕРЫ ГОТОВЯТСЯ, В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ ПРАЙМ, 05.03.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПУТИН: ЗАДАЧА — ВЫРАБОТАТЬ ЕДИНУЮ СТРОЙНУЮ СИСТЕМУ ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ МАМ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ДО 18 ЛЕТ, МЕРЫ ГОТОВЯТСЯ, В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ