МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Финансовая гвардия Италии подтвердила РИА Новости арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи с операцией России по освобождению Донбасса на Украине.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что в Италии арестованы виллы, предположительно, бизнесмена Алишеру Усманову, телеведущего Владимира Соловьева и бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

В списке активов, поступивших в распоряжение агентства, пять позиций почти на 140 миллионов евро.

Это вилла XVII века в тосканской провинции Лукка, принадлежащая бывшему депутату Госдумы Олегу Савченко. Ее стоимость составляет примерно 3 миллиона евро.

Телеведущий Владимир Соловьев лишился недвижимости на озере Комо, которая оценивается в 8 миллионов евро.

На Сардинии арестован комплекс недвижимого имущества Алишера Усманова на 17 миллионов евро.

Также Фингвардия подтвердила арест двух яхт Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

Судно Мордашова, владельца "Северстали", конфисковано в порту города Империя. Стоимость Lady M оценивается в 65 миллионов евро.

В Сан-Ремо силовое подразделение минфина наложило арест на яхту "Лена" стоимостью 50 миллионов евро, которая принадлежит основателю инвестфонда Volga Group Геннадию Тимченко.

В пятницу вечером глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что власти страны начали накладывать аресты на имущество российских олигархов в стране общим объемом активов в 140 миллионов евро.

Таким образом, сообщил представитель Фингвардии, нынешняя операция затронула все запланированные объекты.

Ранее в пятницу отдел финансовой информации Банка Италии потребовал от банковских операторов страны в течение 30 дней отчитаться о мерах по заморозке активов российских лиц и структур, попавших под последние санкции Евросоюза в связи с операции России на Украине.

Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Говоря об уходящих из России иностранных компаниях, он заявил, что в будущем их место могут занять другие.

Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.