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2022
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Путин рассказал об оборудовании, внесенном в санкционный список
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ПУТИН: ПОД ПРЕДЛОГОМ "ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" ЗАПАД ВНЕС В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК РЯД ОБОРУДОВАНИЯ, НО МЫ САМИ ЕГО ИЗОБРЕЛИ, ХОТЬ И ПОЗДНЕЕ ИХ СДЕЛАЛИ ПРАЙМ, 05.03.2022
экономика, новости
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