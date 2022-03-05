МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет пропорционально жесткие ответные меры в адрес Лондона из-за его санкционной истерии. По мнению Захаровой, эта истерия не оставляет "иного выбора, кроме как принять ответные пропорциональные жесткие меры". Путин рассказал об оборудовании, внесенном в санкционный список

Она, отметила, что результатом этих мер "несомненно, станет подрыв британских интересов в России.

По словам Захаровой, ситуация с британскими санкциями против России убеждает в том, что русофобия и стремление расшатать государственность в России — неотъемлемые элементы британской политики. Она добавила, что британские власти сами развязали против России санкционную войну, "в попытках навредить России они нанесут еще больший вред себе".

"Британский политистеблишмент развязал против России санкционную войну, призывая свое население потерпеть лишения "ради сохранения свободы и демократии в Европе". То, что в попытках навредить нам они нанесут еще больший вред себе, их не останавливает", — сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.